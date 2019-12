Banda Comunale "A. De Bartolo" e Coro "Semina la Pace" in Concerto di Natale



Le emozioni del cuore...

Il tanto atteso Gran Concerto di Natale, organizzato come ogni anno dalla Storica Banda Comunale "A. De Bartolo" - Città di Corigliano Rossano, ha avuto il successo che meritava. Una parrocchia gremita da tantissimi amici, amanti della buona musica e desiderosi di trascorrere una serata altamente culturale, piacevole e in armonia con tutti nel pieno rispetto dell'atmosfera natalizia.

Ad ospitare la rinomata Banda Comunale, esistente a Corigliano Rossano sin dal 1870, diretta magistralmente da un "vero" professionista della "Bacchetta" - M^ Domenico Di VASTO e il Coro " Parrocchiale "Semina la Pace" della Parrocchia "G.nni XXIII", diretto dall'ineguagliabile M^ Francesca LANGELLA, la Parrocchia "Maria SS. Immacolata" dello Scalo Coriglianese.

La serata, appena trascorsa, di sabato 21 dicembre 2019, nella suddetta parrocchia, condivisa con tanti amici e cultori della buona musica, è la prova tangibile che la "DE BARTOLO" è la banda che tutti amano e vorrebbero avere nella propria città!

Dunque, un successo strepitoso e un riconoscimento di pubblico qualificato e sempre più esigente.

Il programma musicale, presentato egregiamente da Letizia GENTILE, ha spaziato dalle musiche natalizie per coro e banda a quelle di carattere prettamente classico e sinfonico come "Sa Mùsica" di Jacob DE HAAN...brano strumentale di forte impatto emotivo, "My Way" suonato dal trombonista Francesco BRUNO, "Jazz Band" interpretato brillantemente dalla clarinettista Chiara ZACCARO e poi ancora la novità di quest'anno la bravissima soprano Maria Rosaria ROMIO che ha interpretato l'Ave Maria di Charles GOUNOD...e poi Adeste Fideles, Astro del Ciel e tanti altri brani che hanno reso la serata unica nel suo genere...

Della formazione bandistica fanno parte tantissimi giovani talenti frequentanti il Conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza, gli stessi sono stati preparati agli esami dal nostro M° DI VASTO, eccellente guida musicale sul tutto il territorio calabrese.

Il Comitato organizzativo è formato da: Antonio FINO (Presidente) - F.sco VERARDI (Vice Presidente) - Chiara ZACCARO (Capobanda) - Rossella Curia, Alfredo MAFFIA, Giorgio e Pasquale IACINO, Davide GIGLIOTTI e Giuseppe AMICA.

Il 2019 è stato caratterizzato da grandi soddisfazioni in musica, tra Concerti, soprattutto ai Musei Vaticani a Roma e a Paravati in occasione della Commemorazione di Natuzza EVOLO sabato 1 Novembre 2019 - Processioni, Raduno Bandistico, partecipazione al IX Concorso Musicale organizzato dalla FIDAPA cittadina e la Scuola di Musica curata amorevolmente e professionalmente da un Eccellente Maestro, Domenico Di VASTO, Clarinettista – Direttore – Docente e Autore di Musiche per Banda.

Della fortunata formazione musicale ne fanno parte i pionieri della stessa e mi riferisco ad Antonio CIMINO (clarinettista) - Antonio SCARCELLA (Basso Tuba), Giorgio IACINO (Tromba in SIb) e Pasquale IACINO (Saxofono Tenore).

Attualmente il prestigioso incarico, in qualità di Presidente della banda, è stato affidato al prof. Antonio FINO sostenuto dal sottoscritto - Vice Presidente prof. Francesco VERARDI.

Per ultimo, ma non meno importante, il neo Parroco Don Alfredo PISANI che ha "caldeggiato" il nostro Gran Concerto di Natale sostenendoci e accogliendoci nella sua Parrocchia.

Si ringraziano i preziosissimi sponsor senza i quali nulla si sarebbe potuto realizzare.

Grazie a tutti con il cuore colmo di gioia, sereno Natale e Felice Anno Nuovo dalla Banda Comunale "A. De Bartolo" - Città di Corigliano Rossano.

Prof. Francesco Verardi

