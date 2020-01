Grande attesa in Città per il musical di Serena Autieri



Serena Autieri sul palco in "Rosso Napoletano: Quattro Giornate d’Amore" di Vincenzo Incenso con la direzione musicale Enzo Campagnoli. Al via il secondo appuntamento della Stagione Teatrale 2019-2020 al TEATRO METROPOL di Rossano-Corigliano. Venerdi 10 GENNAIO Ore 21.00.

ROSSO NAPOLETANO: QUATTRO GIORNATE D’AMORE, Serena Autieri con un cast di 20 attori, cantanti e ballerini, porteranno in scena il primo musical ambientato durante le Quattro Giornate di Napoli. Serena Autieri raccoglie il canto di libertà di un popolo che, armato solo del suo orgoglio e della sua geniale creatività, durante le Quattro Giornate di Napoli insorse contro l’oppressione per salvare i suoi figli e la sua ricca e gioiosa identità. Dodici personaggi e un grande corpo di ballo gravitano tra le rovine di una Napoli che in una sorta di astrazione temporale parla e partecipa, per bocca dei suoi vicoli e dei suoi sotterranei. Colore caratterizzante dello spettacolo, non a caso inserito nel titolo, il rosso: il colore dell’amore per eccellenza, ma anche della passione, della superstizione, del fuoco, del sangue, della rabbia, della preghiera e della resistenza. Rosso come il magma che ribolle inesorabilmente nel ventre della città e come il suo immenso e straordinario patrimonio musicale, tesoro prezioso dell’intera Penisola. L’altra grande forza dello spettacolo, oltre ai costumi di scena, abiti originali ideati da Concetta Iannelli e la scenografia di Roberto Crea che ha riprodotto l’atmosfera di un vero quartiere popolare napoletano, sono infatti le musiche scritte da Campagnoli, spinto dal desiderio di attualizzare musiche che fanno parte della storia della canzone napoletana interpretate dalla voce strepitosa di Serena Autieri. Si tratta di un gradito ritorno, nella nuova Città di Corigliano-Rossano, quello di SERENA AUTIERI verso la quale il pubblico ha risposto con presenze importanti.

Si possono acquistare i biglietti presso:

Botteghino del Teatro dalle ore 18.00 alle 21.30

Royal Bar Località Corigliano

Tabacchi Galeno Località Rossano

On line: www.postoriservato.it

