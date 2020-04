Corigliano: è uscito "La Mia Terapia", il nuovo singolo dell'artista Antonio Algieri

Si registra quest'oggi una significativa novità in campo musicale cittadino. Nel clou della triste stagione pandemica, s'erge a mo' di speranza l'uscita del nuovo singolo di un giovane ma già noto artista locale, Antonio Algieri, che ormai abbiamo col tempo imparato a conoscere e apprezzare. Un nuovo capitolo del suo percorso costituito dalla pubblicazione su tutti i digital stores del singolo “La Mia Terapia”, brano che certifica la voglia di cimentarsi dello stesso nello sperimentare nuove strade sonore.

Antonio Algieri, in arte ”Algieri”, polistrumentista e cantante, appassionato di musica sin dalla nascita, si fa notare per la prima volta in pubblico nel 2012, durante una festa liceale insieme ad altri amici. Considerati i tanti consensi da parte dei suoi coetanei, dopo quella giornata inizia a sviluppare le sue potenzialità entrando a far parte di una band formata da 4 giovani ragazzi: “Another Band”, gruppo che, per i successivi tre anni, fino al suo scioglimento, è una delle maggiori giovani band di spicco del panorama cosentino. Questa esperienza lo fa maturare molto sotto il profilo artistico e, col tempo, approccia alla scrittura e composizione di brani. Antonio, da autodidatta, con la successiva registrazione del suo EP, decide, nel 2014, di avere il suo primo approccio con la batteria.

In parallelo al suo progetto solista, dall'estate 2015 entra a far parte, come batterista, nei "Vonhoa", band hard ‘n’ heavy con un solido progetto artistico che propone vari brani inediti.

La sua voglia costante di mettersi in gioco lo spinge a creare, nel 2018, un terzo progetto di musica edita chiamato “Radiorock” in cui vengono proposti al pubblico i grandi classici del pop/rock italiano e straniero degli anni 80/90 con arrangiamenti minuziosamente studiati.

Dal 2014 arriva la collaborazione con la Roka Produzioni, etichetta discografica calabrese con la quale produce il suo primo EP dal titolo omonimo. Il 30 luglio 2017 pubblica il suo primo lavoro discografico chiamato “Hope”, un disco di 11 brani inediti di matrice rock con testi in italiano e in inglese.

Premiato a Milano, nell’ottobre 2017 dalla Federazione Autori, in occasione dell’VIII edizione del “Premio Donida”, l’artista riscuote consensi di pubblico e di critica, guadagnandosi una borsa di studio al CET di Mogol.

Partecipa a concorsi e talent tra i quali Amici, XFactor, The Voice, Musicultura, Arezzo Wave, eccetera. Nell’estate 2018 apre vari concerti di artisti nazionali come Eugenio Bennato, i Matia Bazar, Danilo Sacco dei Nomadi ed altri ancora. A tre anni dal suo esordio discografico decide d'immergersi in una nuova dimensione artistica con un sound che si dirige sull’urban-pop. Complimenti, caro Antonio, per quest'ennesimo certo successo, frutto d'impegno umano e professionale.

