Da “Mister Corigliano Rossano” a “Mister Italia 2020”: Emanuele Capitano in gara per lo scettro di più bello del Paese

Torna a far parlare di sé, nel prosieguo del suo brillante percorso artistico-professionale nel campo della moda e della bellezza, il 22enne Emanuele Capitano, vincitore del concorso “Mister Corigliano-Rossano” nell’ultima edizione svoltasi la scorsa estate in località Schiavonea. Emanuele, nativo di Acri e inoltre finalista di “Mister Campania” (alla luce delle origini campane della mamma) nonché finalista de “Il Più Bello d’Italia 2017”, s’accinge, infatti, a partecipare al concorso più importante del settore in ambito nazionale.

Si tratta di “Mister Italia 2020”, la cui prima fase dei ragazzi selezionati avverrà in fasi elimininatorie via web a causa dell’emergenza covid-19 purtroppo in corso, mentre la seconda avverrà sul palco più famoso del Paese.

Emanuele Capitano vanta un nutrito curriculum di esperienze nel settore (tra tutte, la partecipazione a noti programmi televisivi Mediaset come “Uomini e Donne” nonché Rai ed emittenti regionali), oltre a studiare Scienze motorie, e si definisce selettivo e dal carattere solare. “Mister Italia 2020” rappresenta una prestigiosa vetrina per il bel Emanuele e tutta la regione è pronta a seguire, votandolo, questo giovane e promettente conterraneo, secondo le modalità che verranno indicate da domani sulla pagina ufficiale dell’evento, che affonda le sue origini nel 1983 nel nord-est d’Italia e attualmente è il concorso nazionale maschile più importante, come lo è Miss Italia a livello femminile.

“Mister Italia” è il concorso che garantisce più sbocchi nel modo della moda a livello internazionale, con la partecipazione a “Mister Universo” e “Mister Mondo” oltre a numerosi altri eventi di ampia risonanza; basti pensare, a tal proposito, che sono stati tanti i finalisti che, successivamente, hanno poi avuto successo nel mondo dei reality con la partecipazione a trasmissioni come “Grande Fratello”, “Ciao Darwin” e altre in onda sulle reti Mediaset. Una selezione molto ambita e scrupolosa che, ne siamo certi, il nostro Emanuele sarà in grado di superare grazie al suo talento e alla capacità di supporto che il popolo calabrese gli dimostrerà con affetto ed entusiasmo.

Fabio Pistoia

