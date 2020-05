Un video musicale del giovane Algieri per tornare a credere nell’amore

La musica come terapia, la sua compagnia come ricetta per superare i momenti di difficoltà come quello che stiamo tutti attraversando. Una forma d’arte per tornare a credere nella forza propulsiva dell’amore, veicolando, per mezzo di note e parole, un messaggio di solidarietà e generosità che rispecchia a pieno titolo il temperamento del suo autore.

Già, perché Antonio Algieri, artista molto noto a Corigliano Rossano e nell’intero territorio, è giovane dal volto sorridente capace di coinvolgere anche quanti, non propriamente appassionati di musica, posseggono comunque sensibilità e trovano, nei suoi testi, la giusta assonanza tra se stessi e il resto del mondo.

Non è un caso che “La mia terapia” è una canzone che identifica l’amore come una cura alla propria esistenza, sempre più contaminata dalla solitudine e dall’odio verso il prossimo. Nei giorni scorsi, a due settimane dalla pubblicazione del brano, è uscito su YouTube il videoclip ufficiale, un cortometraggio che vede alla regia Pier Luigi Sposato e gli attori Giada Cosenza e Alex Cooper della Arti Blu Academy. Tutte le scene video sono state girate tra Cosenza e Rende nel novembre 2019. Un ulteriore tassello che si aggiunge al curriculum di questo apprezzato cantautore, grazie al suo innato talento e al supporto della Roka Produzioni con la consueta professionalità.

È possibile guardare il video cliccando qui: https://bit.ly/2YddHl9 oppure ascoltare il brano su tutte le piattaforme digitali: https://ampl.ink/w1VQ.

Fabio Pistoia

Stampa Email