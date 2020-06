Il “corto” di Zangaro dedicato a Schiavonea all’Ischia Film Festival

Dal 27 giugno al 4 luglio si svolgerà la diciottesima edizione dell'Ischia Film Festival, storico e prestigioso concorso cinematografico dedicato alla valorizzazione delle location del cinema. L’edizione 2020 dell’evento internazionale si svolgerà in versione ibrida, in parte in presenza e in parte online, rinunciando a “un po’ di bellezza, ma non a quella splendida energia che nasce tra gli autori”.

Ebbene, in tale importante ed atteso contesto, figura anche, in selezione ufficiale, un “corto” dal titolo “Schiavonea”, interamente dedicato allo splendido borgo marinaro e turistico del comune di Corigliano Rossano, scritto e diretto da Natalino Zangaro, giovane e brillante concittadino già noto e apprezzato per esperienza, talento e riconoscimenti conseguiti nel settore. L’opera è prodotta da Anna de Marco con Alessio Sposato e Nadia Meite, D.O.P. Fabrizio Benvenuto, editing Simone Spampinato, distribuzione festivaliera Premiere Film. Uno staff qualificato dal quale nasce e si configura un “prodotto” destinato certamente a riscuotere curiosità e consensi.

Meritoria, pertanto, è l’attività di Natalino Zangaro, al quale si rivolgono le più sentite congratulazioni unitamente alla sua affiatata famiglia che ne ha sempre sostenuto tale passione con dedizione e affetto; grazie al suo “corto”, difatti, migliaia di persone avranno modo, in siffatta autorevole cornice, di partecipare alla visione delle immagini della “nostra” Schiavonea, scrigno incantato di saperi, sapori, usanze e tradizioni.

Fabio Pistoia

Stampa Email