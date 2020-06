Giffoni Film Festival a Corigliano Rossano!

Giffoni Film Festival è uno dei festival cinematografici più importanti al mondo. Si svolge ogni anno a Giffoni Valle Piana (SA) nel periodo di luglio e agosto.L'anno scorso si è raggiunto quota 400.000 persone nel periodo del festival, che comprendeva le seguenti date: dal 18 al 29 Luglio. Quest'anno purtroppo, per causa dell'emergenza Covid19, il festival non potrà svolgersi come ogni anno, ma con dei grossi cambiamenti.

Infatti, la grossa fetta di giurati non sarà più presente in sala (per le restrizioni), ma sarà presente virtualmente, direttamente dal divano di casa propria.

Con questo, #GiffoniOpportunity per la 50°Edizione, nel comune di Corigliano Rossano (CS) darà la possibilità a 15 ragazzi/e di partecipare in remoto, e quindi da casa.

I giorni dell'evento saranno divisi in categorie:

Giurati per le sezioni +16:

(nati tra il 15/07/2002 e 31/07/2004) per il periodo dal 18 al 22 agosto;

Giurati per le sezioni +18:

(nati prima del 15/07/2002) per il periodo dal 18 al 22 agosto;

Giurati per la sezione +13:

(nati tra il 1/08/2004 e il 31/07/2007 per il periodo dal 25 al 29 agosto;

*(massimo 5 giurati per ogni categoria)

*(tempo fino al 20 Giugno 2020 per le adesioni)

Ogni giurato di ogni sezione avrà la possibilità di vivere a 360° quello che sarà l'esperienza di Giffoni50, con proiezioni di film in esclusiva, dibattiti e tante altre novità.

L'unico requisito che dovrà possedere il giurato per partecipare, è la tanta voglia di divertirsi e condividere assieme quella che è la propria passione verso il cinema e tanto altro.

Per ulteriori informazione:

Cellulare +39 320-8986677

Instagram @__antonio.m

www.giffonifilmfestival.it

