Corigliano Rossano, premiato il giovanissimo talento Marco Della Mura

Lo abbiamo detto e scritto in tempi non sospetti: definirlo “enfant prodige” parrebbe riduttivo. Perché chi ha avuto modo di sentire la sua straordinaria voce e ammirare la sua naturale scioltezza nei movimenti sul palcoscenico è rimasto a dir poco estasiato. Marco Della Mura è un bambino che vive a Corigliano Rossano con la sua splendida famiglia, che ne segue amorevolmente la crescita umana e scolastica e tutte le fasi del percorso artistico intrapreso.

È una vera e propria promessa nel campo, poiché quando canta è capace di ammaliare tutti con il suo talento, oltre che per la grande simpatia.

Nel marzo del 2015 Marco ha coronato un sogno, ovvero quello di conoscere il suo idolo, Massimo Ranieri, al teatro Rendano di Cosenza. Numerose, negli anni a seguire, sono state poi le partecipazioni e le esperienze di successo, che impreziosiscono il suo curriculum nonostante la giovanissima età.

In questi giorni un ulteriore e prestigioso tassello si è aggiunto al novero di trofei di Marco, al quale è stata c onsegnata la targa come vincitore del contest "Andrà tutto bene" in collaborazione con il gruppo Facebook "in Quarantena senza Corona" di Mimmo Luzzi, una pregevole iniziativa che ha visto coinvolti artisti italiani e tedeschi nel periodo Covid-19.

A Marco, che sarà prossimamente ospite di altre manifestazioni, nonché alla sua famiglia e alla bravissima sorellina gemella Rosa, non possiamo che fare le più vivide congratulazioni, consapevoli di vederlo presto brillare in ambiti nazionali per farsi apprezzare grazie alla sua inconfondibile voce.

Fabio Pistoia

