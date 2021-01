CONCERTO PER PIANOFORTE DEL M° GIOVANNI ROMANO

Sabato 23 Gennaio ore 17 diretta Streaming su Facebook e Youtube.

CORIGLIANO-ROSSANO (Cs) 20/01/2021 – Si alza il sipario sulla stagione concertistica de “LA CITTA’ DELLA MUSICA” ENSEMBLE CON “L’HERA DELLA MAGNA GRECIA”. Dopo il riuscito ed apprezzato concerto lanciato a fine anno con il nuovo format tutto al digitale, iniziano gli appuntamenti musicali della seguita kermesse musicale calabrese giunta alla XVI edizione.

Il concerto nr 307 della kermesse, realizzato in collaborazione con la stagione musicale dell’Hera della Magna Grecia della Società Acam Beethoven di Crotone, vedrà l’esibizione del M° pianista Giovanni Romano con un programma di musiche di G.F. Händel.

Per gli appassionati della buona musica il concerto gratuito potrà essere seguito direttamente da pc, smartphone e tablet. La diretta streaming del concerto è prevista con inizio alle ore 17 di sabato 23 Gennaio 2021, sulla pagina facebook del Centro Studi Musicali G. Verdi e sul canale YouTube della Pro Loco Rossano. La direzione organizzativa è affidata al M° Teresa Campana, giovane talento del territorio.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Pro Loco Rossano La Bizantina, Pro Loco Corigliano C., Ass. White Castle Corigliano, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Tenuta Ciminata Greco, Kiwanis Club di Corigliano-Rossano “Ippodamo da Mileto”, Gallo Azienda Agricola Corigliano, Mondadori Bookstore Rossano, Ass. Vincenzino Filippelli Onlus, Gabriele srl, Printing 3D Rossano, Grafosud.

Per seguire i concerti in diretta streaming ecco i link:

CURRICULUM GIOVANNI ROMANO

Giovanni Battista Romano, pianista, si è diplomato in pianoforte nell’anno accademico 2003/2004 presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, ed ha conseguito nell’anno accademico 2005/2006 il Diploma accademico di II livello indirizzo presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza con il massimo dei voti. Ha partecipato a diversi Concorsi pianistici nazionali ed internazionali, classificandosi sempre ai primi posti. Ha vinto il premio speciale come miglior interprete di musica contemporanea al XV Concorso Internazionale di Ibiza (Spagna).

Ha frequentato vari corsi di perfezionamento con diversi insegnanti, tra i quali: M° A. Ciccolini, M° M. Marvulli, M° V. De Filpo, M° V. Pellitteri.

Si è esibito in vari concerti, sia nella sua città che in altre, quali Cosenza (Stagione concertistica “Associazione Quintieri”, Palazzo delle Culture, Biblioteca Comunale), Agrigento, Madrid. Nel gennaio 2005, in occasione del Millenario dalla morte di San Nilo, ha presentato al pubblico di Rossano la sua composizione sinfonico-corale In Mistica Solitudine riscuotendo notevoli consensi da parte della critica e del pubblico, e rieseguita nell’ottobre 2010 in occasione della Conferenza Episcopale Calabra. Nel 2011 e 2012 è stato eseguito il suo oratorio In Diem Nativitatis Christi per coro, violoncello e pianoforte. E’ docente di pianoforte presso le scuole secondarie di I grado.

