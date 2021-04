Corigliano-Rossano: "L'altra parte di me", il nuovo singolo di Quarto

Lo scorso 4 aprile, su tutte le piattaforme digitali, è uscito “L’altra parte di me”, il nuovo singolo di Quarto prodotto da Roka Produzioni e distribuito da Roka Music.

Prende, così, il via il nuovo progetto artistico intitolato “4/Quarto” di cui fanno parte 4 nuovi brani, ognuno dei quali racconta un lato diverso dell'artista di Corigliano-Rossano, ma accomunati dall'esigenza di raccontare in musica le proprie emozioni.

"L'altra parte di me" è il singolo che descrive maggiormente il momento che stiamo attraversando, un momento storico in cui ognuno di noi ha più tempo di guardarsi allo specchio, guardarsi dentro, non avendo molte possibilità di interagire con l'esterno; tutto ciò porta a riflettere su come migliorare il modo di vivere i nostri giorni nel miglior modo possibile senza porsi troppi problemi su come piacere agli altri. "Vivere" essendo te stesso è la chiave che porta alla serenità. Questo è il racconto de "L'altra parte di me".

Fabio Pistoia



