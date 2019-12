Goenergy: Dolce pausa per i giocatori rossoneri

Dolce relax per la squadra del presidente Gennaro Cilento. Nei giorni scorsi infatti, la formazione rossonera, durante il consueto tour in visita agli sponsors, si è recata nella Pasticceria Mazzei, sita in via Berlinguer a Corigliano scalo. Scatti, sorrisi e qualche dolcino, per ricaricare le batterie dopo tanto lavoro in palestra. Una pausa dolcissima, che ha rallegrato l'intero gruppo. La società ringrazia per l'ospitalità il partner Mazzei Pasticceria.

