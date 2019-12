Volley: domani alle 18 il derby di Calabria

Si ritorna in campo. Domani alle 18 infatti, riprende il campionato di serie A3. Ed ecco arrivare nel giorno di Santo Stefano, il derby di Calabria tra la Golem Palmi e la Goenergy Corigliano Rossano. Ad ospitare l’evento un PalaCorigliano in versione natalizia, con tanto di brindisi di auguri per passare al meglio un giovedì atipico ed allegro. Un pomeriggio di festa da vivere sulle tribune, per assistere ad un sano spettacolo sportivo. Di fronte due squadre che attualmente viaggiano in posizioni di classifica interessanti.

Quinta a quindici punti la formazione rossonera, sesta a due punti di distacco la squadra del tecnico Antonio Polimeni. Nell’ultima giornata di campionato la squadra reggina ha osservato il turno di riposo, sconfitta per tre a zero a Macerata per i ragazzi dell’allenatore Vincenzo Nacci. Derby atipico, visto la mancanza di precedenti nei campionati nazionali, ma al tempo stesso stimolante. Di fronte due squadre che rappresentano in modo positivo il territorio calabrese, tra senso di appartenenza e tanta voglia di fare bene. In casa rossonera c’è voglia di riscatto dopo la partita senza sussulti contro la terza forza del campionato Menghi Macerata. I presidenti Gennaro Cilento e Natalino Gallo: «Auguri a tutti gli sportivi ed appuntamento a domani nel nostro palasport. Sarà un piacere vivere una giornata come questa sulle tribune per assistere ad un derby di serie A tutto calabrese. Speriamo in una bella cornice di pubblico. Noi siamo in linea con i programmi, tra divertimento e voglia di migliorarci di partita in partita. Il progetto continua con energia ed entusiasmo». Si conclude con questo incontro il girone di andata, giunto all’undicesimo turno. Ad arbitrare il derby saranno Antonio Gaetano e Maurizio Nicolazzo. Sarà possibile seguire la gara in diretta su legavolley.tv ed essere costantemente aggiornati sui canali social ufficiali della società.

Area Comunicazione Goenergy Volley



