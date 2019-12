Da Corigliano a Viterbo, la parabola del giovane sportivo Francesco Campana

Una carriera che s'annuncia folgorante e rende lustro alla città che gli ha dato i natali. Francesco Campana, diciannove anni di Corigliano Calabro, è il nuovo palleggiatore della Maury’s ComCavi Tuscania, che andrà ad affiancare nel reparto Giacomo Leoni e Luca Sartori.

Alto 185 cm, proviene da Alessano dove ha giocato la prima parte della stagione dopo essere stato prelevato in estate dalla Materdominivolley.It Castellana Grotte, società nella quale è cresciuto e dove ha esordito, giovanissimo, in A2. Giovane talento, nel 2016 è stato premiato come miglior palleggiatore al Trofeo delle Regioni.

“Tuscania è una bella realtà della pallavolo italiana, - queste le prime parole in maglia biancoblù di Campana - è una delle squadre più attrezzate di questo campionato di serie A3, perché non accettare? I miei obiettivi sono di finire questa stagione nel miglior modo possibile e, ovviamente, migliorare e crescere come giocatore”.

Questa la carriera del nuovo palleggiatore tuscanese:

2019/2020 A3 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania;

2019/2020 A3 Aurispa Alessano fino al 23/12/2019;

2018/2019 A2 Materdominivolley.It Castellana Grotte;

2017/2018 B Matervolley Castellana (BA);

2016/2017 B Locorotondo Castellana (BA);

2014/2016 Giov. Materdomini Castellana (BA).

Auguri a questo giovane concittadino, con la certezza di ulteriori tappe di un radioso futuro.

Fabio Pistoia

