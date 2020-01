Aurispa Alessano 3 Goenergy Volley 0

Non riesce il colpo esterno alla Goenergy Volley. La squadra rossonera torna sconfitta da Tricase, tre a zero per l’Aurispa Alessano, nessun set conquistato dalla squadra di Vincenzo Nacci. Dopo la sconfitta d’esordio altro stop contro i pugliesi, all’inizio del girone di ritorno per la formazione del presidente Gennaro Cilento. La gara. Nel primo set sempre avanti la squadra di casa.

Due rimonte per la Goenergy, che a tratti ci ha messo la giusta voglia, ma non è bastato. La prima partita se la aggiudica l’Aurispa col punteggio di venticinque a ventuno. Nel secondo set ancora sempre avanti l’Alessano. Anche in questa occasione parziale praticamente sempre guidato dai padroni di casa che chiudono sul punteggio di venticinque a diciannove. Nella terza partita non cambia il film della gara. Ancora a diciannove Turano e compagni e tre punti alla formazione pugliese. Ad analizzare la sconfitta il direttore sportivo Pino De Patto: «Purtroppo le mie sensazioni erano giuste. Siamo arrivati a questa partita non in ottime condizioni e si è visto. Applausi a Cester, (autore di sedici punti), in campo per aiutare la squadra, ma obbiettivamente in precarie condizioni fisiche. Il nostro giocatore ha dato davvero il massimo ed è giusto sottolinearlo. Poi cosa dire, siamo una squadra giovane, bisogna stare dietro a questi ragazzi praticamente ventiquattrore al giorno. Evidentemente il panettone ci è rimasto sullo stomaco. Comunque non disperiamo, e siamo pronti a rimetterci al lavoro. Ancora il campionato è lungo e possiamo toglierci tutti insieme belle soddisfazioni. Complimenti all’Alessano, che ha disputato una partita determinata ed ha vinto con merito». Dopo questa sconfitta la Goenergy resta a diciotto punti. Nel prossimo turno sfida importante per i rossoneri. Al PalaCorigliano arriverà infatti la Gestioni e Soluzioni Sabaudia, reduce dalla sconfitta nel derby ad opera della Roma Volley Club.

Aurispa Alessano

Morciano, Russo, Lalloni, Ciardo, Scardia 5 , Chakravorti 2 , Boswinkel 17, Russo 10, Lisi, Aprile, Catena 1, Melissano, Dal Bosco 12. All. Denora Caporusso vice Bramato L.

Goenergy Volley

Pizzichini 6, Giuliani, Turano, Gonzalez 13, Di Carlo, Guido, Amodio, Agostini 1, Kouznetsov 5, Frumuselu, Ritacco, Cester 16, Donzella. All. Nacci vice Marcianò

Arbitri : Luigi Pasciari ed Antonio Capolongo

Addetto video Check Gianfranco Sasso

Parziali 3-0 (25-21;25-19;25-19)

Durata : h 1.29 (36-26-27)

