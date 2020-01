Boxe, prestigioso premio conferito al giovane coriglianese Davide De Luca

Un giovane coriglianese balza agli onori della cronaca per un prestigioso premio conseguito in una disciplina sportiva nella quale eccelle con passione, impegno e abnegazione non comuni. Il talentuoso concittadino corrisponde al nome di Davide De Luca, premiato nei giorni scorsi dalla “Awards 2019 International” come miglior pugile della sua categoria, pesi massimi, distintosi tra numerosi pugili proven ienti da tutta la Calabria.

Davide – il cui soprannome in gergo sportivo è “Ray Sugar Robin Bianco”, in onore ad un grande pugile canadese – ha visto così riconoscersi i tanti sacrifici sostenuti e, a dispetto della giovane età, s’è imposto per capacità e meriti sul ring nonché per doti di correttezza ed umiltà con gli antagonisti. Qualità certamente ereditate dai genitori, persone conosciute e stimate che ne seguono amorevolmente tutte le tappe del percorso intrapreso.

Siamo certi che questa sia solo la prima di una lunga serie di vittorie che Davide De Luca andrà a collezionare nell’ambito della boxe, dimostrando che lo sport può e deve essere esempio d’umanità, dedizione e lealtà prim’ancora che di legittima ambizione. Complimenti e ad maiora a Davide e alla sua splendida famiglia.

Fabio Pistoia

