Goenergy Volley: arriva Sabaudia, obbiettivo tornare alla vittoria

Torna in campo la Goenergy Volley. La squadra del direttore sportivo Pino De Patto ospita alle diciotto di domani, la Gestioni e Soluzioni Sabaudia. Va in scena il secondo turno del girone di ritorno, del campionato di serie A3 girone blu. Qualche numero sulla partita e sulle squadre che si affronteranno al PalaCorigliano. La squadra di Corigliano Rossano occupa attualmente il quinto posto, in virtù dei diciotto punti conquistati.

Sei le vittorie, cinque le gare perse. Venti set conquistati, diciannove quelli ceduti agli avversari. Sabaudia è al nono posto, a dieci punti. Tre vittorie, otto sconfitte, quattordici set vinti, venticinque quelli persi. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte. Zero a tre interno nel derby perso contro Roma per Sabaudia, tre a zero per i pugliesi contro Turano e compagni, nella partita di Tricase contro Alessano. Nonostante questa sconfitta il presidente della formazione rossonera Gennaro Cilento guarda avanti con ottimismo: «Purtroppo, nel corso della stagione, qualche passaggio a vuoto capita. Siamo una squadra giovane e sono certo che ci rifaremo. Hanno inciso, specie nell’ultima partita, anche le precarie condizioni atletiche di qualche nostro giocatore sofferente per virus stagionali. Ora però è il momento di rifarsi. Colgo l’occasione per invitare alla partita tutti gli sportivi del territorio. La squadra ha bisogno di colore, calore e sostegno. Noi siamo in linea con i programmi stagionali, anche se ovviamente l’obbiettivo del gruppo è alzare l’asticella e cercare di scalare qualche posizione di classifica. Ma ora parola al campo, sperando ovviamente di vedere a fine gara i giocatori di casa esultare sotto il nostro meraviglioso e coinvolgente pubblico». Sara possibile seguire la gara su Tele A1 Corigliano nel corso della settimana ed in diretta streaming su legavolley.tv, con telecronaca di Angelo Meringolo e Carlo Mauro. Aggiornamenti constanti sin dalla fase di riscaldamento sui canali social della squadra, curati da Lorenza Grispo e Chiara Tricarico. Gli arbitri della partita saranno Marco Riccardo Zingaro e Pierpaolo Di Bari, addetto video check Claudia Durante.

