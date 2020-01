Goenergy: Ad Ottaviano per riprendere la marcia



Sfida interessante, quella in programma domani al PalaCercola tra la Emra Foods e la Goenergy Corigliano Rossano. La squadra campana attualmente occupa la quarta piazza in classifica, con ventuno punti. Sette vittorie e cinque sconfitte, ultimamente tanto entusiasmo intorno alla formazione di Aniello Mosca, tecnico subentrato a Gennaro Libraro nella seconda metà di Dicembre.

I numeri della squadra del presidente Cilento. Per la formazione di Corigliano Rossano, diciotto punti in graduatoria, sesta posizione, sei vittorie ed altrettante sconfitte. Nella gara di andata furono fondamentali Gonzalez e Cester nel tre a zero dei rossoneri, con Ottaviano però in partita sia nel secondo che nel terzo set. Oggi le squadre vivono momenti differenti, rispetto l'andata. Ottaviano è reduce dal colpaccio a Macerata, Corigliano Rossano è caduta in casa contro Sabaudia. Ma in casa rossonera c'è tanta voglia di tornare a vincere. Nonostante ultimamente il ruolino di marcia non sia proprio da capogiro la compattezza tra squadra, dirigenza, staff tecnico e tifosi è granitica. Si è consapevoli delle difficoltà ma al tempo stesso c'è voglia di migliorare tutti insieme. Nelle ultime giornate di lavoro la squadra ha reagito bene alle sollecitazioni dello staff ed è pronta a dare il massimo. Si affronta una squadra in crescita, ma c'è nel roaster di Nacci la voglia di reagire. Un curioso dato statistico, nessuna della due squadre di fronte in questo turno, hanno mai finora disputato un quinto set. Sarà possibile seguire la gara in diretta su legavolle y .tv ed avere costanti aggiornamenti, sin dal riscaldamento prepartita, sui canali social ufficiali della società rossonera. Arbitri dell'incontro Laura De Vittoris e Vincenzo Carcione, addetto al video check Giacomo Tartaglione.

(in foto azione gara di andata)

