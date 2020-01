Passa Tuscania, sconfitta la Goenergy

Ancora una sconfitta per la Goenergy Corigliano Rossano. Vittoria per la Maury’s Com Cavi Tuscania che passa in rimonta vincendo tre ad uno e consolidando la seconda piazza con la decima vittoria stagionale. Ancora una sconfitta per i ragazzi di Nacci, fermi in classifica a diciotto punti e relegati al quartultimo posto della graduatoria. Top scorer della gara Rossatti di Tuscania, con venti punti.

Tra i rossoneri quindici punti per Gonzalez. La gara. Nella prima partita spettacolo ed emozioni. Ma si capisce sin da subito che la Goenergy vuole fare belle figura. I ragazzi del presidente Cilento entrano in campo determinati e conquistano il primo set venticinque a ventitrè. Ma a conti fatti si può dire che si sia trattato solo di una fiammata. Nella seconda partita subito forte la squadra di Tofoli. Ma i padroni di casa non mollano. Nonostante un divario significativo, specie nel mezzo del parziale, ai rossoneri la rimonta sfuma per poco. Partita di nuovo in equilibrio con Tuscania che vince lasciando a ventidue Turano e compagni ma finendo quasi riacciuffata. Nella terza partita cerca di opporre resistenza la formazione di casa, ma Tuscania appare precisa e determinata in ogni fase di gioco. Diciassette a venticinque, questo il punteggio finale di un parziale mai in discussione. Anche la quarta partita procede sulla falsa riga del terzo set. Tuscania determinata e grintosa riesce a vincere set e partita conquistando tre punti meritati. A fine partita diametralmente opposti gli stati d’animo. Nacci:«Dobbiamo continuare a lavorare, ancora ci sono tante partite da giocare e la squadra deve capire che attraverso il lavoro si possono ottenere buoni risultati. In questa partita abbiamo dimostrato di saper giocare, ma anche di non riuscire ad essere decisivi nei momenti clou». L’allenatore ospite Tofoli:«Come accaduto spesso in altre gare siamo partiti male m a ci siamo ripresi benissimo. Contento per la prestazione, per la vittoria e la classifica. Ma Tuscania deve guardare partita per partita e lavorare con serenità.» Il presidente Gennaro Cilento in sala stampa:«Come annunciato ci saranno dei provvedimenti. Purtroppo non siamo contenti e lavoreremo per migliorare l’attuale situazione». Prima dell’inizio della partita c’è stata l’attesa premiazione del progetto, “Promozione Città Unica e Sport” organizzato dalla GoEnergy Volley in collaborazione con l’amministrazione comunale e diversi istituti scolastici del territorio. Sorrisi, targhe ricordo e tanto entusiasmo. A fare gli onori di casa il dirigente della società Alessandro Sosto.

Goenergy Volley

Pizzichini 10, Guliani (L), Turano, Gonzalez 15, Di Carlo (L), Guido 3, Amodio, Kouznetsov, Agostini 9, Frumuselu 2, Ritacco , Cester 13, Donzella. All. Vincenzo Nacci vice Giovanni Marcianò

Maury’s Com Cavi Tuscania

Buzzelli, Ranalli, Leoni 3, Pace (L), De Paola 13, Campana, Rossati 20, Ferraro 10, Ragoni, Ceccobello 14, Tognoni, Polluaar 11. All. Paolo Tofoli vice Francesco Barbanti

Arbitri Marco Colucci e Rosario Vecchione addetto video check Luca Scalzo

Pubblico 600 circa

Parziali 1-3 (25-23;22-25;17-25;15-25)

Durata h 1.51 ( 29-35-24-23)

