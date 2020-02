Volley: al PalaCorigliano arriva la capolista Videx Grottazzolina

Tutto pronto al PalaCorigliano. Manca solo un giorno alla sfida tra la Goenergy e la capolista Videx Grottazzolina. Arriva nel palasport di contrada Brillia la formazione che guida la classifica con uno score da applausi. Per i giocatori del tecnico Massimiliano Ortenzi quattordici vittorie di fila, un monologo assoluto senza mai concedere un punto alle squadre avversarie.

Corigliano Rossano è reduce dalla sconfitta al quinto set a Modica e vuole provare a fare lo sgambetto alla prima della classe. Alla prima con Pasquale Bosco in panchina in casa rossonera si sono visti dei cambiamenti, specie sotto il profilo caratteriale, ma non è arrivato il risultato sperato. Il pensiero del tecnico all’esordio casalingo da primo allenatore dei rossoneri :«La gara non ha bisogno di presentazioni. Le motivazioni arrivano da sole, in partite come questa. I risultati della nostra avversaria non possono essere frutto del caso. Una formazione costruita per vincere che si sta confermando in tutto e per tutto. Organico di categoria superiore, che certamente, anche in A2, riuscirebbe ad occupare le prime posizioni in classifica. Noi comunque ci proveremo di certo. Stiamo lavorando molto, con sacrificio, per cercare di tornare sui livelli delle prime giornate di campionato. Ancora in questo torneo nulla è deciso, nessuna partita ha un esito scontato. E noi vogliamo provare a vincere e divertirci». La formazione del presidente Gennaro Cilento attualmente occupa l’ottavo posto in classifica, a diciannove punti. Sei vittorie, nove sconfitte, e tanta voglia di risalire la china. Prevista una buona cornice di pubblico sulle gradinate del palasport rossonero. Tifosi in fermento per la sfida contro la formazione che guida con merito il campionato. La gara di domani alle diciotto sarà trasmessa in diretta streaming su legavolley.tv con telecronaca di Angelo Meringolo e Carlo Mauro. Sui canali social della società, curati da Lorenza Grispo e Chiara Tricarico ci saranno, come in ogni gara di campionato, aggiornamenti costanti, sin dal riscaldamento delle ore diciassette e trenta. Arbitri dell’incontro saranno Alessandro Pietro Cavalieri ed Enrico Autuori. Addetto al video check Mattia Cupello.

in foto il tecnico Pasquale Bosco

Area Comunicazione Goenergy Volley

Stampa Email