Goenergy. Gonzalez: vogliamo tornare alla vittoria

In casa Goenergy c'è tanta voglia di tornare a vincere. Il pensiero di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, Juan Manuel Gonzalez, nazionale spagnolo e schiacciatore dei rossoneri:«Stiamo lavorando tanto e con la voglia giusta. Domenica scorsa abbiamo perso, ma per due set ci abbiamo provato, giocando anche bene e combattendo punto a punto. Contro la capolista Videx, formazione di categoria superiore, non abbiamo vinto ma abbiamo avuto le risposte giuste. siamo in crescita, si è notato sin dai primi scambi.

Ora ci aspettano due gare molto importanti per il prosieguo della nostra stagione. Domenica arriva Roma, poi il primo Marzo andremo in Puglia in casa di Leverano. Vogliamo tornare alla vittoria e ci proveremo con tutte le nostre forze». Per il giocatore spagnolo fondamentale potrebbe essere, nella sfida di domenica, l'apporto del pubblico: «Sono qui da pochi mesi ma ho capito sin da subito l'importanza della nostra maglia. Abbiamo tifosi calorosi e che ci sostengono sempre e comunque. Spero di rivedere il palasport pieno come nelle prime giornate di campionato. Purtroppo i risultati non hanno aiutato l'ambiente ma siamo pronti a risollevarci. Lancio un appello a tutti gli sportivi, domenica venite al PalaCorigliano, abbiamo bisogno di voi». Intanto lo staff è al lavoro con gran ritmo per preparare al meglio la squadra per questa parte finale di stagione. Doppie sedute quotidiane, tra palestra, campo e video. Non si lascia nulla al caso in casa Goenergy: obbiettivo dichiarato tornare alla vittoria e risollevarsi in classifica.

