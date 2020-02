La Goenergy torna alla vittoria: Tre a zero contro Roma Volley

Vittoria Goenergy. Tre a zero contro Roma, al termine di una gara comandata dall’inizio alla fine. Riscatto esaltante per la squadra di Pasquale Bosco, il percorso di crescita evidenziato contro la capolista continua. Roma imprecisa, capace di giocare solo a tratti. A fare la differenza, probabilmente, anche le motivazioni e la posizione di classifica.

La Goenergy sale a ventidue punti, conquistando la settima vittoria stagionale. Ferma a ventotto la formazione di Budani. La partita. Nel primo set sempre avanti i padroni di casa. La squadra di Bosco è scesa in campo determinata e precisa, difendendo con ordine ed attaccando con costanza e precisione. Venticinque a diciannove per Turano e compagni. Nel secondo set il film della gara non cambia. Goenergy precisa, Roma assolutamente non in partita. Allungo importante dei rossoneri, poi piccola rimonta sul finale di parziale dei laziali ma è troppo tardi per gli ospiti per tentare l’aggancio. Si chiude con un primo tempo di Pizzichini e con la squadra di Budani a venti. La terza partita è la più equilibrata della serata. A tratti anche avanti Roma, ma alla fine ad esultare, tra l’altro con la suspence del video check chiamato da Pasquale Bosco è proprio la Corigliano Rossano. Digiuno interrotto dai ragazzi del presidente Gennaro Cilento e del d.s. Pino De Patto che guardano più serenamente al resto del campionato. Top scorer per Corigliano Gonzalez con diciotto punti, per Roma Zappoli Guarienti con dodici punti.

GoEnergy Corigliano Rossano Volley

Pizzichini 3, Giuliani, Turano 6, Gonzalez 18 , Guido ,Amodio, Agostini 7, Frumuselu, Ritacco, Kouznetsov, Cester 15, Donzella . All. P. Bosco vice all. G. Marcianò

Roma Volley Club: Sperotto 1, Zappoli Guarienti 12 , Borraccino 3, Calarco 9 , Rossi 10, Antonucci 6, Stirpe (L), Rizzi (L), Consalvo, Cicchinelli , De Vito, Mandolini 6. All. M. Budani vice M. Saltimbanco

Arbitri Danilo De Sensi e Maurizio Nicolazzo Addetto Video Check Claudia Durante

Spettatori 600 Durata h 1.28 (parziali 27-29- 32) Parziali set (25-19; 25-20 ;25-23)

