Nuovi successi per i giovani atleti del Centro Taekwondo Corigliano



Prosegue come un fiume in piena il team del Centro Taewkondo Corigliano diretto dai maestri Cosimo e Pino Bonifiglio che, settimana dopo settimana, continua a mietere consensi. L’ultimo successo si è registrato nei giorni scorsi in quel di Catanzaro, dove il gruppo coriglianese si è distinto nell’importante Campionato Interregionale Calabria che ha visto iscritti ben 264 atleti, qualificandosi quarti come soc ietà nella categoria Junior e portando così a casa una magnifica coppa.

Risultati forieri di grinta e passione, come le cinture dei numerosi atleti in gara in quest’avvenimento di grande sport e d’avvincente agonismo.

Tante le medaglie conseguite dagli atleti del Centro Taekwondo Corigliano: Kevin Pio Costantino e Michela Catino (Ori – Junior); Michelangelo Giustino, Giuseppe Servidio e Giuseppe Arcidiacono (Argenti – Senior); Damiano Fusaro (Bronzo – Junior); Pasquale Rubino, Immacolata Pipieri ed Elisa Saitta (Bronzi – Cadetti). Altro grande successo è stato registrato in Svezia, dove un giovane campione del Centro Taekwondo Corigliano, Marcus Campbell, si è classificato al quarto posto nell’ambito del prestigioso “President Cup”.

Risultati lunsinghieri che confermano la bontà dell’azione formativa e sportiva del Centro Taekwondo Corigliano, la professionalità e la passione degli atleti e la legittima soddisfazione delle rispettive famiglie. Un vanto per la città e per il messaggio dal notevole valore educativo e formativo che tutto ciò emana.

Fabio Pistoia

