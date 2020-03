Goenergy Volley e Forza Ragazzi insieme per combattere l’emergenza sanitaria di questi giorni

In Italia e in tutto il resto del mondo stiamo vivendo una situazione di emergenza sanitaria, per questo cerchiamo di venire in soccorso di chi in questo difficile momento ne ha bisogno. Abbiamo aderito alla iniziativa per la raccolta fondi organizzata per supportare il presidio Ospedaliero Spoke di Corigliano Rossano nell’acquisto di materiale medico e/o sanitario necessario a combattere il COVID-19.Bisogna essere responsabili ed altruisti, attenersi alle ordinanze e alle prescrizioni degli esperti. Scendi in campo con la goEnergy Volley e Scuola calcio ASD FORZA RAGAZZI di Rino Gattuso.

Il presidente della Goenergy, Gennaro Cilento:«Tutti insieme possiamo fare tanto. Bastano piccoli gesti, che in un momento come questo possono rappresentare qualcosa di grande. È un’emergenza che coinvolge tutti, nessuno escluso. Abbiamo deciso di dedicarci a questa raccolta perché siamo consapevoli della criticità del momento. Il nostro augurio è di contribuire a migliorare le condizioni di salute di ognuno di noi, di essere più protetti e tutelati. Insieme possiamo farcela. Ma dobbiamo anche mettere in condizioni ideali i nostri medici ed i nostri infermieri, che in queste dure settimane stanno facendo un grande lavoro. Ce la faremo, e quanto prima torneremo numerosi e festanti sulle tribune del nostro PalaCorigliano. Crediamoci tutti insieme.» Anche il presidente della Forza Ragazzi, Valentino Guerriero ha subito, personalmente e come società , inteso aderire alla raccolta: «Eccoci entusiasti, pronti a dare una mano. Chi opera nel sociale sa quanto è importante la solidarietà e la vicinanza, specie nei momenti come questi. Una situazione che ci ha colto di sorpresa, che ha interrotto bruscamente la nostra vita, ma faremo di tutto per uscirne tutti insieme. Pregevole l’iniziativa, e noi faremo il nostro senza indugi. Bisogna aiutarsi, senza frizioni, ognuno per le proprie possibilità. Con gli amici del volley cittadino è un piacere collaborare nell'interesse generale.»

Il link per aderire con una donazione : https://www.gofundme.com/f/covid19-ospedale-di-corigliano-rossano?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR3hwJ7_gJ-0CAQGw0ej7KW07TH0OSg0MxUhU9g1XkLYHXBGTS4TvbSlHM0



