Cilento e Gallo: Giusto chiudere qui, per riprendere con ancora più voglia

Sospensione definitiva dei campionati. È questo il risultato finale stabilito al termine delle consulte di Superlega, A2 ed A3 Credem Banca. Larga maggioranza nel campionato principale, unanimità in A2 ed A3. Prima la salute, poi il campo. Piccolo spiraglio in Superlega, con la possibilità eventuale di disputare i play off, qualora le condizioni sanitarie divenissero compatibili. Stagione conclusa nelle altre categorie.

I presidenti delle società rossonera così si sono espressi al termine della fondamentale giornata di ieri. Gennaro Cilento e Natalino Gallo: «Troviamo giusta la chiusura dei campionati poiché non ci sarebbero stati i tempi e i modi per riprenderli. Nonostante tutto auspichiamo che lo sport farà da traino alla ripresa umana e di relazioni sociali che tanto ci mancano in questo periodo buio. Una decisione sofferta ma necessaria, bisogna pensare al presente attuando tutte le misure necessarie per arginare il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero ed allo stesso tempo guardare avanti e farsi trovare pronti per la ripartenza .Ringraziamo gli sponsor e i sostenitori tutti, questo stop è simile ad un time out servirà per serrare le fila riorganizzarci e fare meglio. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ci siamo divertiti, è stata una stagione comunque intensa, divertente, e che ci ha fatto riprovare belle emozioni e ritrovare il consueto feeling con la nostra impagabile tifoseria. Lo sport e l’agonismo ora sono giustamente in secondo piano, ma siamo convinti che tutto ritornerà come prima. Rivolgiamo un pensiero ai tanti nostri giovani delle squadre juniores. La ripartenza comprenderà anche loro.»

Area Comunicazione goEnergy Volley



