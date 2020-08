Forza Ragazzi, al via le attività del nuovo anno calcistico

Ripartono le attività della scuola calcio Forza Ragazzi. Anche per la stagione 2020/21, infatti, nonostante le difficoltà ormai note a tutti e dovute al Coronavirus, il club guidato dal presidente Valentino Guerriero, in collaborazione con Francesco Aversente e Salvatore Pipieri, sarà presente ai nastri di partenza – come ormai accade da oltre un decennio – con i suoi giovani talenti, con l’intento di far crescere i ragazzi locali e formare gli stessi sia sotto il profilo atletico che umano.

Confermato l’incarico in segreteria a Michele Paldino così come resta intatto tutto lo staff tecnico, composto da Celi, Iuele, Celestino, Accroglianò, Sangineto e Virardi, così come è stato rinnovato per altri due anni l’accordo con il Milan per quanto riguarda il titolo di “Centro Tecnico” regionale di cui la scuola calcio Forza Ragazzi è ormai insignita dalla stagione 2018/19. I rapporti con l’entourage del Milan Academy, quest’anno guidata da Antonio Corbellini, resteranno sempre gli stessi, per cui una volta al mese il club rossonero invierà sul sintetico di Schiavonea i propri tecnici a visionare i ragazzi calabresi selezionati dai club del circuito nonché a valutare la crescita degli stessi e a creare piani di lavoro sul campo sinergici con gli stessi allenatori di Forza Ragazzi. Da domani, quindi, spazio al campo da gioco. In osservanza del protocollo Covid19, infatti, i ragazzi e i tecnici si ritroveranno al “Santa Maria ad Nives” per iniziare gli allenamenti in sicurezza, seguendo le indicazioni generali cui devono attenersi i club ma garantendo, al contempo, che possano proseguire le attività calcistiche venute meno da marzo a causa del lockdown. Monitorando le attività quotidiane, si deciderà quindi a quali categorie prendere parte restando attinenti alle norme imposta dal nuovo protocollo.

«Sono molto felice che si possa riprendere a giocare a calcio – ha fatto sapere Rino Gattuso, fondatore della scuola calcio – anche perché i nostri ragazzi hanno voglia di ritrovarsi e fare quello che amano, ossia allenarsi e disputare le gare. Sono sicuro che, nonostante le difficoltà – ha aggiunto il tecnico del Napoli – riusciremo a far bene e a proseguire le attività classiche della scuola calcio, nel rispetto di ogni norma preventiva inerente il Covid».

