Corigliano Volley: Finalmente si riparte!

Finalmente si riparte; la nuova stagione sportiva 2020/2021 vedrà la Società impegnata nel campionato di serie C Maschile. Dopo lo stop forzato, causato dall’emergenza pandemia, si riparte, con le dovute precauzioni. Sin da giugno scorso abbiamo lavorato seguendo scupolosamente i protocolli anticovid.

Lunedì inizia ufficialmente la nuova stagione della prima squadra della Corigliano Volley Alle ore 19.00 presso il Pala Brillia sede del raduno. #SiRiparte ora è lo slogan dei ragazzi della Serie C di coach Giovanni Marcianò e Cristina Sisca è arrivato anche per loro il momento di ripartire, di tornare in palestra.

Il Campionato che andremo a svolgere sarà ambizioso; il tecnico riconfermato Giovanni Marcianò sta allestendo, con la collaborazione del DS Pino De Patto, un’ottima squadra; difatti, le prime conferme arrivano addirittura dalla Serie A; Salvatore Donzella, Matteo Ritacco e Andrea Guido che, insieme ad un ulteriore mix di giocatori di esperienza e di giovani, si ritroveranno da Lunedì 28 settembre presso il palasport per iniziare la preparazione atletica; i ragazzi in forza alla compagine che l'anno scorso ha affrontato il campionato di serie A3 hanno fatto una scelta molto importante, dimostrando attaccamento alla Società e dando forte stimolo al nuovo corso che si intende intraprendere, così come hanno fatto e faranno tutti gli altri atleti che andranno a chiudere il roster non ancora completato.

Intanto, continuano gli allenamenti dei più giovani e promettenti atleti sia nel settore femminile che maschile.

Sul fronte sponsor e partner, come per ogni stagione sportiva si studiano nuove formule e proposte con il fine di ricevere conferme dalle aziende che ci supportano da molto tempo e soprattutto per invogliare nuovi investitori.

Le dichiarazioni del dirigente Alessandro Sosto sulla nuova stagione: “non è stato un periodo semplice, caratterizzato dalla chiusura forzata a seguito della terribile pandemia che ci ha colpiti e che ha, quasi inevitabilmente, determinato una riorganizzazione dei nostri progetti che, solo l'anno scorso, erano ripartiti con forti ambizioni; siamo chiamati, pertanto, a ricominciare da dove avevamo lasciato due anni orsono, attraverso la disputa del campionato di Serie C, occasione fondamentale per andare alla ricerca di giovani del nostro territorio che possano diventare i campioni del futuro prossimo; accanto a loro si inseriranno ragazzi di esperienza, molti dei quali conoscono già la nostra realtà che, sono sicuro, si sentiranno particolarmente fiduciosi di aver compiuto la scelta giusta. Confidiamo, altresì, nel lavoro dello staff e nel supporto dei nostri partner i quali, nonostante il periodo fortemente complicato, non vogliono far mancare il loro importante apporto”.

