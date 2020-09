Nuove gare per il pilota coriglianese Alessandro Chiarelli e la sua “cultura della disabilità”

Il pilota Alessandro Chiarelli scende ancora in pista, ma su due ruote, e presenta il nuovo scenario agonistico, caratterizzato da un traguardo completamente diverso da quello a cui eravamo abituati e curato da un Team speciale, l’Associazione “Diversamente Disabili Di.D ” che (ri)avvicina al mondo delle due ruote i ragazzi disabili,

offrendo l’opportunità, a tutti i motociclisti che lo desiderano di misurarsi agonisticamente per favorire il confronto, la crescita tra motociclisti disabili e la scoperta che l’infortunio o la malattia non li ha esclusi dal mondo. Dal 2017 il campionato internazionale dei piloti disabili è approdato nel palcoscenico mondiale della MotoGP, e dal 2018 è stato inserito anche nel campionato mondiale Superbike. Il pilota Alessandro Chiarelli, dopo 9 anni sul kart a misurarsi con i normodotati, scende in pista con i piloti disabili e con la sua moto, compagna di vita, rivalorizzando la sua disabilità e affermando l’inclusione, nonché la “rivincita” degli esclusi. La consapevolezza della sua disabilità rappresenta la griglia di partenza del pilota dato che ogni volta che un pilota disabile scende in pista deve innanzitutto acquisire le pratiche di ottenimento della licenza e di iscrizione alle gare, deve necessariamente preparare la moto in base alle proprie esigenze, deve garantirsi l’assistenza meccanica e il materiale di supporto come treni di gomme, olio, benzina e abbigliamento idoneo per affrontare ogni gara e giro di prova in totale sicurezza e in ultima analisi, non meno importante, allestire le strutture per accogliere il pilota stesso, familiari, amici e sponsor come box e gazebi. Scendere in pista per il pilota Alessandro Chiarelli ha significato raggiungere con grande emozione il primo traguardo ovvero riavvicinarsi alla moto che lo ha reso “diversamente disabile” e dotarla di quella “esclusività” che solo una moto per i piloti disabili possiede.

Chiarelli ha preparato e trasformato da solo- grazie alla sua passione per la meccanica- la sua moto per questa nuova “esperienza motoristica”, battezzata, a giugno, dalla partecipazione al corso di guida Learn &Try ottenendo, così, la licenza Velocità. Il pilota ha già raggiunto le principali tappe del campionato italiano girando sulla pista di Magione (PG) il 18 e 19 luglio 2020 e sulla pista di Misano Adriatico il 25 e 26 luglio 2020. In vista della prossima gara, prevista il 3 e 4 ottobre a Vallelunga, il pilota Alessandro Chiarelli ringrazia i suoi gentili “sponsor” non solo per averlo sostenuto in questa nuova esperienza, ma soprattutto per averlo sostenuto nonostante il periodo storico ed economico difficile che tutti abbiamo passato a causa della pandemia da SARS-COV2. Questo dimostra che bisogna ripartire e che le passioni sono sia il miglior punto di partenza che il traguardo tanto atteso e per il quale il pilota Alessandro Chiarelli continua a lavorare. Chiarelli pertanto ringrazia: Brunito Srl Unipersonale, El.Co.F. di Cosimo Elia & C. Sas, Gruppo Aversente, O’ Babà Gran Bar Pasticceria, ITOP Spa Officine Ortopediche, Simply Market di Fabio Olivieri, Tosca Motor, nonché, per la preziosa assistenza, Hobby Moto di Francesco Benvenuto.

Fabio Pistoia



