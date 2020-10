Corigliano Volley: Donzella c’è



Comincia a prendere forma la squadra che affronterà il campionato di serie C della Regione Calabria stagione 2020/2021. Ancora in rossonero il palleggiatore Salvatore Donzella. Seconda stagione consecutiva per il giocatore nativo di Formia, dopo la scorsa stagione in A3 e la parentesi in B1 del 2015.

Le sensazioni del palleggiatore rossonero: «Ormai il rapporto con la città va al di là della categoria. Sono contento di restare, ho sposato senza indugi questo nuovo corso. Faremo la serie C con grande impegno, umiltà e spirito di sacrificio. A causa delle note vicende non abbiamo proseguito l’avventura in serie A ma sono certo che lavoreremo con professionalità e che daremo soddisfazione a tifosi e società. Qui mi trovo bene, ho trovato la mia compagna e conosco la serietà delle persone che lavorano all’interno del gruppo e dello staff. È stata una trattativa lampo, nonostante le offerte ricevute ho deciso senza dubbi, il mio futuro è ancora a Corigliano.

LA CARRIERA IN BREVE



2019/2020

A3

Corigliano Volley (CS)

2016/2019

B

Volley Sarroch (CA)

2015/2016

B1

Volley Corigliano (CS)

2014/2015

B1

Pallavolo Morciano (RN)

2013/2014

B1

Virtus Potenza (PZ)

2012/2013

B1

Pallavolo Cagliari (CA)

2011/2012

B1

Virtus Potenza (PZ)

2010/2011

A1

Bre Banca Lannutti Cuneo

14

ITA





