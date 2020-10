AL VIA LE ATTIVITA’ DI FORZA RAGAZZI

Venerdì scorso s’è tenuto lo stage Milan Accademy.

E’ iniziata da circa un mese l’attività della scuola calcio Forza Ragazzi, ancora una volta ai nastri di partenza anche per la stagione 2020/21 nonostante le difficoltà note legate all’emergenza Covid.

Venerdì scorso, tra l’altro, c’è stata anche la classica giornata dedicata al progetto Milan Accademy, che – lo ricordiamo – in Calabria ha come riferimento proprio il Centro Tecnico rappresentato da Forza Ragazzi. La pandemia ancora in corso a livello mondiale ha però modificato le classiche “abitudini” del club fondato dall’attuale tecnico del Napoli, Rino Gattuso, tanto che, per questa stagione, la dirigenza guidata da Valentino Guerriero ha optato per una scelta maggiormente a tutela della salute dei ragazzi della scuola calcio ed ha, di conseguenza, ridotto l’esposizione degli stessi ai rischi di contagio che ormai tuti conosciamo. Nello specifico, Forza Ragazzi ha deciso quest’anno di non prendere parte ai tornei Allievi e Giovanissimi, così da evitare trasferte troppo lunghe nei tempi e negli spostamenti, limitando quindi al massimo il rischio che qualche atleta possa contrarre il Covid. Una selezione degli atleti Allievi e Giovanissimi della scorsa stagione sono stati quindi affidati quest’anno a mister Franco Celi, che continuerà ad allenarli in maniera tale da non disperdere il lavoro fatto nel passato, offrire comunque un momento di aggregazione presente e costruzione per il futuro. Si disputeranno invece con regolarità le attività legato ai settori Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, affidati al comparto tecnico nel quale figurano gli allenatori Iuele, Accroglianò, Celestino, Simone e Virardi. La segreteria del club resta affidata a Michele Paldino.

Tornando alla giornata di venerdì, presente al campo “Santa Maria ad Nives” di Schiavonea il responsabile del settore tecnico Milan Accademy, mister Fabio Vicardi, in rappresentanza del club rossonero e, nello specifico, in visita presso la scuola calcio coriglianese per valutare la crescita dei ragazzi e lavorare insieme ai tecnici di Forza Ragazzi, valutandone anche il percorso in atto. Il club guidato da Guerriero e rappresentato per l’area nord Italia da Salvatore Pipieri, di recente, ha tra l’altro siglato con l’Ac Milan un nuovo contratto biennale che conferma Forza Ragazzi quale Centro Tecnico calabrese del progetto Milan Accademy.

In ultimo, anche quest’anno la delegazione di Schiavonea prenderà parte ai tornei Csen. Si conferma dunque attiva e produttiva la collaborazione del club Forza Ragazzi con le attività promosse dall’entourage del presidente regionale Pino Tarantino.

«Sono felice che, nonostante le tante difficoltà, si sia ripartiti con le attività della scuola calcio – ha dichiarato mister Rino Gattuso – così da portare avanti un progetto che ha radici ormai ben salde e a cui tengo molto. Non appena sarà possibile e l’emergenza sarà terminata, organizzeremo una trasferta in Campania e porteremo i nostri ragazzi a visitare il quartier generale del Napoli».

Johnny Fusca

Ufficio Stampa Forza Ragazzi



Stampa Email