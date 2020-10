Un nuovo schiacciatore per la Corigliano Volley: Arriva Antonio Buracci



La società comunica di aver raggiunto l’accordo con lo schiacciatore rossanese classe ’94 Antonio Buracci. L’atleta, che in passato ha spesso affrontato la nostra squadra da avversario con indosso la maglia della Pallavolo Rossano, società dalla quale proviene, non vede l’ora di mettersi a disposizione del tecnico Giovanni Marcianò.

Efficace in attacco, molto continuo in ricezione, Buracci arriva al PalaCorigliano con tanta voglia di fare bene: “Nonostante qualche problema logistico dovuto al mio principale lavoro non ho esitato un attimo ed ho accettato la proposta della società rossonera, vero punto di riferimento sportivo di questo territorio. C’è tutto per fare bene e sono certo che affronteremo al massimo le sfide stagionali. Per me è uno stimolo ed un privilegio far parte di questa squadra”. Ancora un tassello importante nella composizione del roaster stagionale.

