FORZA RAGAZZI TORNA IN CAMPO

Arriva a Schiavonea anche il tecnico di Milan Academy.

Si respira finalmente aria di sport in casa Forza Ragazzi. Dopo il lungo periodo di forzato stop dovuto alla pandemia da Covid19 che ha colpito il pianeta, con la “finestra” primaverile che ha portato al calo dei contagi e grazie alle conseguenti nuove disposizioni del Governo in tema di sport di squadra anche il club fondato da Rino Gattuso ha inteso riprendere le proprie attività, fissando per domani mercoledì 19 maggio – sull’erbetta del campo di calcio di casa, il Santa Maria ad Nives di Schiavonea – il raduno di tutti i ragazzi delle varie categorie della scuola calcio, dagli Allievi ai Piccoli Amici. Ovviamente, considerato che siamo alla fine di maggio, sarà un “inizio stagione” atipico, che servirà però a riprendere confidenza con le attività di aggregazione sociale e sportiva da sempre punto di riferimento di Forza Ragazzi. Il presidente del club, Valentino Guerriero, in piena sintonia con mister Gattuso, ha fortemente voluto questo passo, che simbolicamente è un anche finalizzato a scrollarsi di dosso le problematiche dell’ultimo anno. In tal senso, difatti, sono state prese tutte le misure inerenti il protocollo attuale, a partire dalla sanificazione dell’impianto e dall’introduzione di precisi regolamenti per far sì che i rischi da contagio siano ridotti al minimo possibile.

Nella settimana prossima, tra l’altro, è prevista anche la visita del responsabile del settore tecnico Milan Academy, mister Fabio Vicardi, che sarà a Schiavonea assieme ai giovani di Forza Ragazzi sia il 27 che il 28 maggio per una sessione di allenamento destinata a diventare, dopo tanta attesa, il punto di ripartenza verso – si spera – una stagione 2021/22 più canonica.

In partenza anche un mini torneo Csen organizzato da Forza Ragazzi, nel rispetto della normativa vigente, destinato ad ospitare le finali della competizione.

La scuola calcio guidata da Guerriero – coadiuvato per l’area Nord Italia da Salvatore Pipieri – ha fatto anche sapere che per quest’estate si sta lavorando ad un Campus guidato da ex giocatori di Serie A, oltre che dai tecnici di Forza Ragazzi, così da tenere sempre viva la lente d’ingrandimento sul progetto sportivo avviato, ormai 12 anni addietro, dall’attuale tecnico del Napoli, Rino Gattuso.

Ogni informazione sulle attività suddette sarà comunque reperibile presso la segreteria del club, operativa come sempre sotto la guida di Michele Paldino.

Johnny Fusca

Stampa Email